Джейми Каррагер: «Роналду понимает, что на него всегда смотрели как на второго после Месси»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что нападающий Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» для того, чтобы сместить внимание с форварда «Барселоны» на себя.

«Я думаю, что он переехал именно по этой причине. Думаю, он понимает, что на него всегда смотрели как на второго после Месси, так что я считаю, что это довольно умно.

Кажется, что Роналду делает противоположное тому, что делает Месси, и пытается изобразить себя немного по-другому.

Слушайте, я не считаю, что Франко Барези или Паоло Мальдини стали хуже как защитники, проведя всю карьеру в «Милане».

Поэтому это никак не повлияет на мое мнение о том, что Месси никогда не покидал «Барселону». Зачем вообще уходить из «Барсы»?» – сказал Каррагер.

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