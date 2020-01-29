Экс-тренер «Реала» Пезейру: «Реалу» сложнее заменить Роналду, чем «Барсе» Месси»

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Бывший тренер «Реала» Жозе Пезейру поделился мнением о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– «Реалу» не хватает Криштиану?

– Роналду символизировал и будет символизировать историю «Реала». Он побил все рекорды, никто не сможет сравниться с ним. 

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Он забивал решающие голы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Криштиану верил, что его карьера завершится в «Реале», однако, думаю, что его достижения заслуживают чуть большего признания, – сказал Пезейру.

59-летний португалец был помощником бывшего главного тренера «Реала» Карлуша Кейруша в сезоне-2003/04.

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