Экс-тренер «Реала» Пезейру: «Реалу» сложнее заменить Роналду, чем «Барсе» Месси»

Бывший тренер «Реала» Жозе Пезейру поделился мнением о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
– «Реалу» не хватает Криштиану?
– Роналду символизировал и будет символизировать историю «Реала». Он побил все рекорды, никто не сможет сравниться с ним.
Мадридцам будет сложнее найти замену Криштиану, чем «Барселоне» заменить Месси.
Он забивал решающие голы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Криштиану верил, что его карьера завершится в «Реале», однако, думаю, что его достижения заслуживают чуть большего признания, – сказал Пезейру.
59-летний португалец был помощником бывшего главного тренера «Реала» Карлуша Кейруша в сезоне-2003/04.