Василий Уткин: «Я никогда не говорю того, что считаю неправдой»

Журналист Василий Уткин рассказал о принципах своей работы.

– Чем бренд Василий Уткин отличается от иных журналистских имен? Я, например, считаю, что его по степени правдивости можно ставить в один ряд с Анной Политковской, Хлебниковым, Иваном Голуновым.

– Ну нет, я бы не позволил поставить себя в один ряд с этими людьми. Во-первых, потому что часть из них уже погибла. А во-вторых, потому что моя деятельность не направлена на выяснение истины, которая скрыта. Я не расследователь. Это очень важно.

– Но вы называете букву «а» буквой «а».

– Я колумнист. Я называю вещи своими именами, как они мне представляются, это правда. Но это не то же самое… Вы назвали трех представителей именно расследовательского искусства. Это очень высокая материя. Я, конечно, далек очень от того, чтобы сравнивать себя с этими людьми.

Не потому, что я обязательно считаю нужным выстраивать между нами иерархию, кто-то выше, кто-то ниже… Просто поймите, журналист-расследователь реально рискует. Он выясняет все шаг за шагом. И пока все не выяснит, он очень уязвим. Причем он знает то, чего не знают многие другие. Хотя, возможно, все задают вопросы, но никто не проводит нить, пока он ее не опубликует. Существует некоторый люфт. Если я что-то знаю – я практически всегда сразу говорю. И это меня защищает.

Вот смотрите, последний раз, когда были попытки хоть сколько-то на меня воздействовать извне – это вот примерно год назад мне прыснули в лицо «черемухой». Привет от интересующихся темой так называемого агента Агузарова.

А ты охрану не привлек? Друзья мои, это же совершенно очевидно. Никто не собирался угрожать моей жизни и здоровью. Это привет. Такой, что нужно понять и правильные сделать выводы. Это предупреждение. Но просто к тому времени я все уже сказал.

– Александр Кержаков в начале 2000-х обратился к агенту Варге, чтобы тот помог устроиться в топ-5 европейских чемпионатов. Варгу пригласили в ресторан люди и предупредили, что за это дело браться не стоит, иначе можно закончить как .

– Во-первых, сказать и сделать – это очень разные вещи. Во-вторых, честно говоря, я думаю, что агент Варга немного преувеличивает. Не хочу ставить под сомнение его слова и сам прекрасно знаю, что… Это просто было давно. Если ты чувствуешь угрозу, ты, конечно, должен сам о себе позаботиться.

– Не стал браться за это дело – и все.

– Да, это и есть главная причина гибели Юрия Тишкова на самом деле. Убийство остается убийством. Оно должно быть раскрыто. Виновные должны быть найдены.

Но надо понимать, что Юра действительно очень здорово не понял, куда он полез, и допустил серьезные ошибки. Надо понимать причинно… Какое-то событие и последствия, которое оно за собой повлечет. Но если вы имеете в виду…

– Если б вам передали, вы сразу бы поняли, что туда лезть не надо?

– Иногда не надо, иногда надо. Я для этого и есть, чтоб сам за себя решать.

Вот вы мне сказали, что я человек, который говорит правду. Это не так. Это не совсем правильно. Разумеется, я о чем-то не рассказываю.

У меня, например, есть очень простой принцип. Вот на днях… Я сейчас ничего не утверждаю. За что купил, за то и продаю. Говорит мне коллега: «Если б у тебя были по-настоящему яйца, Вася Уткин, ты бы сейчас взялся за тему того, что в и «Тереке» много лет удерживают футболистов, не дают нормально покинуть клуб».

Часто приходилось такие разговоры слышать? Иногда приходилось, правда? Я не знаю, правда это или нет. Но у меня очень простой вопрос. На одну секунду допустим, что это так (я не думаю, что это так). Людей что там, в яме, что ли, держат? Они спокойно передвигаются, перемещаются.

Я знаю массу случаев, когда человека заставляли – и это не обязательно угрозой жизни и не в «Тереке», слабаков-то сколько угодно – подписать документы, которые тебя стесняют в последующих решениях. Такое бывает. Но окей, старик, ты для начала признай, что большую ошибку допустил.

Для тебя все это, если ты решил этим заниматься сам, лишь потери. Потеря, возможно, полугода времени как игрока, потеря в деньгах. А если я в это дело полез, я-то зачем, спрашивается, должен рисковать и терять массу времени, если для тебя это лишь вопрос времени и денег? С какой стати? Я это называю ситуацией, когда не нужно быть святее папы римского.

Есть ситуации, к которым это неприменимо. Тогда в них, может быть, стоит лезть. Опять же, нужно соразмерять возможности.

– Степень риска и возможности решить проблему.

– Да, конечно, безусловно. Я бы не говорил о себе, что я человек, который говорит правду. Про меня можно сказать, что я никогда не говорю того, что я считаю неправдой.

– Давайте от футбола отойдем. Пошли вы на спектакль, режиссера которого хорошо знаете. Спектакль прошел, вы увидели совсем не то.

– Я найду слова и похвалю, конечно.

– То есть скажете неправду все равно?

– Ну конечно. Я скажу. Меня пригласили на премьеру. Я ж не знаю, может там потом будет еще работа над спектаклем, может они не хуже меня знают… Может вообще сидел и думал: если я не позову, это будет значить, что замысел – говно. Это полагается, это ритуал, – рассказал Уткин в интервью на YouTube-канале «Мы к вам приедем».

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