Безбородов не будет работать главным арбитром в 22-м туре РПЛ. Вилков назначен на матч «Ростов» – «Локомотив»

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 22-го тура Тинькофф РПЛ.
13 марта
«Ахмат» — «Динамо». Судья – Виталий Мешков. ВАР – Михаил Вилков.
14 марта
«Оренбург» — «Спартак». Судья – Василий Казарцев, ВАР – Владислав Безбородов.
«Зенит» — «Урал». Судья – Владимир Москалев. ВАР – Павел Кукуян.
«Арсенал» — «Рубин». Судья – Сергей Лапочкин. ВАР – Алексей Сухой.
15 марта
«Сочи» — «Краснодар». Судья – Сергей Иванов. ВАР – Кирилл Левников.
ЦСКА — «Уфа». Судья – Николай Волошин. ВАР – Евгений Турбин.
«Ростов» — «Локомотив». Судья – Михаил Вилков. ВАР – Василий Казарцев.
16 марта
«Тамбов» — «Крылья Советов». Судья – Сергей Карасев. ВАР – Сергей Лапочкин.
Владислав Безбородов, работавший главным арбитром на матче 21-го тура «Ростов» – ЦСКА (3:2), в этом туре получил только назначение на работу с ВАР.
В прошедшей игре 47-летний рефери назначил три пенальти, а также удалил с поля игроков ЦСКА Ильзата Ахметова и Вадима Карпова.
Извините, мы опять про ВАР: Безбородов дал Карпову прямую красную за фол, который сначала даже не увидел