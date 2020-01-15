Безбородов не будет работать главным арбитром в 22-м туре РПЛ. Вилков назначен на матч «Ростов» – «Локомотив»

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Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 22-го тура Тинькофф РПЛ. 

13 марта

«Ахмат» — «Динамо». Судья – Виталий Мешков. ВАР – Михаил Вилков.

14 марта

«Оренбург» — «Спартак». Судья – Василий Казарцев, ВАР – Владислав Безбородов.

«Зенит» — «Урал». Судья – Владимир Москалев. ВАР – Павел Кукуян.

«Арсенал» — «Рубин». Судья – Сергей Лапочкин. ВАР – Алексей Сухой.

15 марта

«Сочи» — «Краснодар». Судья – Сергей Иванов. ВАР – Кирилл Левников.

ЦСКА — «Уфа». Судья – Николай Волошин. ВАР – Евгений Турбин.

«Ростов» — «Локомотив». Судья – Михаил Вилков. ВАР – Василий Казарцев.

16 марта

«Тамбов» — «Крылья Советов». Судья – Сергей Карасев. ВАР – Сергей Лапочкин.

Владислав Безбородов, работавший главным арбитром на матче 21-го тура «Ростов» – ЦСКА (3:2), в этом туре получил только назначение на работу с ВАР.

В прошедшей игре 47-летний рефери назначил три пенальти, а также удалил с поля игроков ЦСКА Ильзата Ахметова и Вадима Карпова.

Извините, мы опять про ВАР: Безбородов дал Карпову прямую красную за фол, который сначала даже не увидел

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