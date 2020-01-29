Черчесов об осетинах в сборной: «Никакой связи. Джанаев в команде, потому что хорошо играл за «Сочи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос вызове в национальную команду футболистов из Осетии.

– Вас часто подкалывают по поводу того, что вы вызываете вратарей осетин. Был Габулов, Джанаев. Есть какая-то связь в этом?

– Никакой. Тот же Джанаев появился в последнее время в сборной, потому что он хорошо играл за «Сочи». Когда не играл, его и не было [в сборной].

Посмотрите внимательно, сколько его не было – года 2, наверное. Но если человек начинает проявлять себя, а другие, наоборот, сдавать позиции, мы внимательно смотрим.

В «Сочи» великолепно играл, три пенальти подряд поймал. А если я буду думать, кто обо мне что подумал, ну, тогда, значит, я не ту роль занимаю, – сказал Черчесов.

Сослан Джанаев: «Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина»