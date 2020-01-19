Сослан Джанаев: «Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина»

Вратарь «Сочи» высказался о принципах выбора состава главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Слышал ли вопросы в прессе о том, почему Черчесов вызывает Габулова, Джанаева? Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной?

Если серьезно, то если бы об этом говорили авторитетные люди, я бы понял эту критику. Но когда об этом человек пишет в комментариях, сидя у себя в комнате, то на это не стоит обращать внимания.

Всегда найдутся критики, люди, которые хотят подкинуть дровишек в огонь», – сказал Джанаев.