«Челси» может арендовать Коутиньо с правом выкупа. Клуб уже контактировал с «Барсой» и игроком

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию» на правах аренды, может перейти в .

Как сообщает Diario Sport, лондонский клуб уже связывался с «Барселоной», чтобы узнать об условиях аренды игрока на следующий сезон с правом выкупа. Кроме того, представители «Челси» общались с Коутиньо, чтобы узнать, как он относится к возможному переезду в Англию.

Решить вопрос по Коутиньо – один из главных приоритетов «Барселоны» в летнее трансферное окно. В клубе уже обсуждали эту ситуацию и пришли к выводу о том, что самое легкое решение – отдать Коутиньо в еще одну аренду, потому что ни один клуб не хочет платить за бразильца требуемые 90 млн евро.

«Челси» готов выплачивать Коутиньо всю зарплату, а также может взять на себя подъемные – в сумме это составит 30 млн евро за один сезон.

«Баварии» игрок также нравится, однако в клубе считают завышенной сумму выкупа в 110 млн евро и не готовы платить столько. Однако мюнхенский клуб может договориться с «Барсой» о продлении аренды Коутиньо.

«Интер» также связывался с каталонским клубом по вопросу аренды игрока, однако ресурсы итальянского клуба ограничены, и он не может позволить себе бразильца. Однако Коутиньо может быть включен в сделку по форварду «Интера» Лаутаро Мартинеса.

На данный момент «Барселона» не намерена давать Коутиньо еще один шанс на «Камп Ноу», хотя главный тренер Кике Сетьен не выступает против его возвращения.

В этом сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча в Бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач. Его полная статистика – здесь.