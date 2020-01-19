Фердинанд о Коутиньо: «Ему нужно вернуться в АПЛ, но не в «МЮ». Там есть Бруну»

Бывший защитник Рио Фердинанд высказался о полузащитнике «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающем за «Баварию» на правах аренды.

«В Коутиньо играл потрясающе, но после его ухода из стана «красных» мы такого не видели. Ему было тяжело в «Барселоне», он изо всех сил пытался адаптироваться, а затем Филиппе не показал ничего удивительного в «Баварии».

Я думаю, что это отличный игрок, огромный талант. Считаю, что его нужно спасать. Возвращение в Премьер-лигу в правильную команду было бы для него спасением, ему нужно это. Я бы сказал, что в «Манчестер Юнайтед» до того, как появился Бруну Фернандеш, но не сейчас.

Он сможет усилить . 100 процентов. Таким игрокам, как Кейн, Сон, Алли, рядом нужен кто-то вроде Коутиньо. Я думаю, он был бы отличным дополнением к составу «шпор».

Коутиньо определенно сделал бы лучше, но где он заиграет в их системе? У них есть Озил. Мне нравится Озил, если его правильно используют.

Едва ли каждая команда может позволить себе его из тех, где он органично бы вписался. Он бы не подошел , «Ливерпулю» и любым другим подобным командам.

Будет ли он хорошим приобретением? Не для «МЮ», к тому же он играл за «Ливерпуль», так что это сложно. Безумное соперничество», – рассказал Фердинанд в инстаграме.