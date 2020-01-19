Фердинанд о Коутиньо: «Ему нужно вернуться в АПЛ, но не в «МЮ». Там есть Бруну»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о полузащитнике «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающем за «Баварию» на правах аренды.
«В «Ливерпуле» Коутиньо играл потрясающе, но после его ухода из стана «красных» мы такого не видели. Ему было тяжело в «Барселоне», он изо всех сил пытался адаптироваться, а затем Филиппе не показал ничего удивительного в «Баварии».
Я думаю, что это отличный игрок, огромный талант. Считаю, что его нужно спасать. Возвращение в Премьер-лигу в правильную команду было бы для него спасением, ему нужно это. Я бы сказал, что в «Манчестер Юнайтед» до того, как появился Бруну Фернандеш, но не сейчас.
Он сможет усилить «Тоттенхэм». 100 процентов. Таким игрокам, как Кейн, Сон, Алли, рядом нужен кто-то вроде Коутиньо. Я думаю, он был бы отличным дополнением к составу «шпор».
Коутиньо определенно сделал бы «Арсенал» лучше, но где он заиграет в их системе? У них есть Озил. Мне нравится Озил, если его правильно используют.
Едва ли каждая команда может позволить себе его из тех, где он органично бы вписался. Он бы не подошел «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и любым другим подобным командам.
Будет ли он хорошим приобретением? Не для «МЮ», к тому же он играл за «Ливерпуль», так что это сложно. Безумное соперничество», – рассказал Фердинанд в инстаграме.