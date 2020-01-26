10 игроков «Валенсии» и 15 сотрудников заразились коронавирусом

В «Валенсии» выявлено масштабное заражение коронавирусом среди игроков и сотрудников.

Как утверждает Marca, инфицированы 25 человек: 10 футболистов первой команды и 15 представителей персонала.

«Валенсия» решила не разглашать фамилии заразившихся COVID-19, чтобы не вторгаться в частную жизнь людей.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в клубе заразились 5 человек. Три игрока – Эсекиэль Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя – признались в том, что больны. Позже стало известно про 35% положительных тестов на коронавирус, причем все случаи – бессимптомные.

За испанский клуб выступает российский хавбек Денис Черышев. Он нарушал карантин ради пробежки.

Число умерших в Испании за последние сутки выросло на 769 человек, всего – 4 934. Заражены 64 059 человек, 7 871 – за сутки.

Возможная причина вспышки вируса в Италии – матч «Аталанта» – «Валенсия». Под угрозой были все 40 тысяч фанатов

В «Валенсии» 35% положительных тестов на коронавирус. Заразились или в Милане, или в стране Басков