Мещеряков о договоренности «Локо» с Кокориным: «Сейчас весна, у людей обострения, видения, голоса в голове»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что клуб согласовал с форвардом «Зенита» 3-летний контракт на 9 млн евро.

В настоящее время нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды, а летом может стать свободным агентом.

«У нас сейчас весна, у людей появляются обострения, видения, голоса в голове. У некоторых открываются чакры и космический разум глаголет истину.

Коллеги, внимательно к этому относитесь, это первое. Второе – совета директоров вчера не было, он не планировался, и в ближайшие две-три недели его точно не будет», – сказал Мещеряков.