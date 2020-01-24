Роналду и Жорже Мендеш профинансируют организацию 3 отделений реанимации в двух больницах Португалии

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поможет больницам Португалии в связи с эпидемией коронавируса.

35-летний нападающий и его агент Жорже Мендеш полностью профинансируют организацию трех отделений интенсивной терапии в двух больницах Португалии, в Лиссабоне и Порту.

«Жорже Мендеш и построят два отделения интенсивной терапии для лиссабонской больницы. Каждое крыло будет полностью оборудовано всем необходимым для ухода за критически больными пациентами с коронавирусом и рассчитано на 10 коек.

Эти подразделения будут названы в честь Мендеша и Роналду», – сообщили в больнице Лиссабона.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Португалии по состоянию на 24 марта превысило 2360 с 30 смертельными исходами. За последние сутки обнаружили 302 новых случая.