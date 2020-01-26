Роналду согласен на снижение зарплаты. Кьеллини предложил игрокам «Юве» пойти на уступки

В «Ювентусе» в ближайшее время может произойти сокращение зарплат футболистов.

Защитник Джорджо Кьеллини, имеющий степень магистра экономики, предложил клубу варианты снижения влияния зарплат на бюджет в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Итальянец обсудил это с опытными и влиятельными футболистами «Ювентуса», включая , который согласен на снижение зарплаты, а затем пообщался с руководителями туринцев – и Фабио Паратичи.

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