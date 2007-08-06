As: «Бавария» может арендовать Бэйла прямо перед закрытием трансферного окна

«Бавария» следит за ситуацией с полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом и может взять футболиста в аренду прямо перед закрытием трансферного окна, сообщает As.

И в Германии, и в Испании трансферное окно закрывается 2 сентября. По мнению источника, если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», немецкий клуб может попытаться арендовать 30-летнего валлийца.

Повлиять на трансфер может то, что в 2017 году «Реалу» и «Баварии» удалось договориться об аренде полузащитника Хамеса Родригеса с правом выкупа за 42 млн евро. Кроме того, трансфер Бэйла может быть выгодным для «Баварии» с рекламной точки зрения: у игрока есть контракт с компанией Adidas, которая производит экипировку для мюнхенского клуба.

В то же время агент футболиста Джонатан Барнетт заявил, что Бэйл точно не будет играть в аренде, а слухи о переходе в «Баварию» назвал «хренью».