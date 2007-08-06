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As: «Бавария» может арендовать Бэйла прямо перед закрытием трансферного окна

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Гарет Бэйл adidas Хамес Родригес агенты Джонатан Барнетт Футбол

«Бавария» следит за ситуацией с полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом и может взять футболиста в аренду прямо перед закрытием трансферного окна, сообщает As.

И в Германии, и в Испании трансферное окно закрывается 2 сентября. По мнению источника, если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», немецкий клуб может попытаться арендовать 30-летнего валлийца. 

Повлиять на трансфер может то, что в 2017 году «Реалу» и «Баварии» удалось договориться об аренде полузащитника Хамеса Родригеса с правом выкупа за 42 млн евро. Кроме того, трансфер Бэйла может быть выгодным для «Баварии» с рекламной точки зрения: у игрока есть контракт с компанией Adidas, которая производит экипировку для мюнхенского клуба.

В то же время агент футболиста Джонатан Барнетт заявил, что Бэйл точно не будет играть в аренде, а слухи о переходе в «Баварию» назвал «хренью».

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