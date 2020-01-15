Харри Реднапп о туалетной бумаге: «Мне она не очень нужна. Газет дома – целый шкаф»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» рассказал о жизни в Лондоне в условиях распространения коронавируса.

— Без особой необходимости из дома не выхожу. Вот у друга моей жены был сепсис в прошлом году, он самоизолировался. Хотя этот человек гораздо моложе меня, ему около 50 лет.

Но вообще все мы должны быть осторожными в это время. Посмотрите на Италию, на Испанию. Все закрыто! Во Франции тоже неспокойно. Очень страшное время. На улицах Лондона — никого. Рестораны, театры, кинотеатры — все закрывается! В супермаркетах пусто.

— Вы в магазине закупались чем-то впрок?

— Я — нет. Но все почему-то покупают туалетную бумагу. Почему — не знаю. Наверное, от страха. Но мне она не очень нужна. Я рос в бедной семье, у нас не было никакой туалетной бумаги, зато были газеты! А газет у меня дома — целый шкаф!

— Чем будете заниматься в ближайшие недели?

— Я боюсь, что гольф временно закончен. Сейчас приду домой и буду смотреть телевизор — думаю, так пройдут все эти дни. Не знаю, что еще делать. В ресторан не сходить, в кино — тоже, нужно оставаться дома.

— Вы вообще помните что-то подобное?

— Нет, впервые такое. Это действительно страшная вещь. Лондон похож на город-призрак. Как будто я в фильме ужасов. Люди боятся выходить на улицу. Еще неделя – и закроется вообще все. У людей прогорает бизнес, многие теряют деньги. Даже не знаю, что хуже — это или коронавирус, – сказал Реднапп.