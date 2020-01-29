Черчесов о коронавирусе: «Страха нет. Есть недоумение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно пандемии коронавируса.

- Вам как системному человеку, привыкшему каждый шаг продумывать и четко планировать, весь этот хаос доставляет большой дискомфорт?

– Если бы только мне запретили приходить на работу, проводить сборы, играть матчи - тогда был бы дискомфорт. Но в такой ситуации находятся все.

Такова объективная реальность. Надо иметь в распоряжении планы А, В, С и т. д., поскольку ситуация может меняться.

Позвонили из Китая знакомые, рассказали, что уже вызывают футболистов - чемпионат должен продолжиться. В Европе, надеюсь, спустя время будет то же самое.

- Каково ваше отношение к мерам, которые принимают разные страны, в том числе Россия, в борьбе с пандемией? Укладывается ли в вашем сознании, что такое может происходить в XXI веке, причем с параличом всей мировой жизнедеятельности?

– Нет, не укладывается. Но раз такие решения приняты - значит, их надо выполнять. А насколько все серьезно - могу судить только из СМИ. Никаких дополнительных личных источников информации у меня нет.

- Признайтесь: у вас есть страх, когда вы слушаете все эти фактически фронтовые сводки? И если да, то страх перед чем?

– Никакого страха нет. Есть недоумение. Но мы видим, что происходит вокруг, и в этот период стараемся поддерживать футбольную жизнь.

Футболисты сборной в соцсетях размещают позитивные ролики, говорят хорошие вещи, способные поднять болельщикам настроение. Это все, что мы можем сделать в нынешней ситуации.

- Гречку и макароны в большем, чем обычно, количестве не закупили?

– Абсолютно нет. У нас всего достаточно, и проблемы из этого мы не делаем, в панику не впадаем.

- Маску на улице надеваете? Сейчас на вас ее нет.

– Не надеваю. У каждого свой порог восприятия происходящего – болезней, критики... Руки я мыл всегда, душ принимал постоянно. В этом плане ничего для меня не изменилось.

Другое дело, что есть передачи, где учат, как правильно мыть руки. Если бы этой пандемии не было – не узнал бы в 56 лет, как это надо делать. Так что надо и в таких вещах искать какой-то позитив! – сказал Черчесов.

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