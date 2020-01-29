Кокорин о переносе Евро: «Большой плюс для меня. Будет много времени набрать форму»

Нападающий «Сочи» высказался о переносе чемпионата Европы на год.

– перенесли на год. Видите в этом свой шанс, что еще достаточно времени, чтобы доказать свою необходимость сборной?

– В любом случае для меня это большой плюс. У меня будет еще много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму.

– Последние слова приободряют?

– Он все по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме – тренеры пригласят.

Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной, – сказал Кокорин.