Кокорин о переносе Евро: «Большой плюс для меня. Будет много времени набрать форму»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин высказался о переносе чемпионата Европы на год.
– Евро-2020 перенесли на год. Видите в этом свой шанс, что еще достаточно времени, чтобы доказать свою необходимость сборной?
– В любом случае для меня это большой плюс. У меня будет еще много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму.
– Последние слова Станислава Черчесова приободряют?
– Он все по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме – тренеры пригласят.
Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной, – сказал Кокорин.