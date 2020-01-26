Федор Смолов: «Читаю «Маленькую жизнь» Ханьи... Очень сложная фамилия. Смотрю Дудя, «Осторожно, Собчак»

Форвард «Сельты» рассказал о времяпрепровождении на карантине в Виго из-за пандемии коронавируса.

«(читая комментарии про то, что гречка кончилась, а жизнь – боль) Жизнь – боль, когда ты в чужой стране, в чужом городе, никого из друзей и знакомых, и ты даже на улицу выйти не можешь.

Зато есть время саморазвитием заняться кому-то. Мне не грозит.

Книжки читаю. Сейчас читаю «Маленькую жизнь» Ханьи... Очень сложная фамилия, начинается на Янаги, что-то там. (после сообщений в чате) Да, Янагихара, все верно. Вот она.

На ютубе смотрю «Редакцию», Дудя в основном. «Осторожно, Собчак». Выбор в основном зависит от гостя. На «Что было дальше» пойти? Не уверен. Не уверен, что у меня есть интересная история, которую можно поведать миру», – рассказал Смолов в прямом эфире в инстаграме.

В Испании заразились коронавирусом почти 40 тысяч человек. 2 800 скончались.

Только Смолов и Систо в одиночестве изолированы в «Сельте». Карантин продлится минимум три недели

Смолов провел эфир из карантина: играет по 12 часов в CS, читает американский роман и верит, что скоро мир станет лучше