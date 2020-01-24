Смолов о карантине: «600 евро штраф, если остановят. На 3-й или 4-й раз сажают в тюрьму на полгода, что ли»

Форвард «Сельты» рассказал о своем нахождении на карантине в Испании из-за пандемии коронавируса.

«Обстановка нормальная. 22 градуса, солнышко, океан, атлантический воздух. На улицу выходить можно только за продуктами или в аптеку. Или с собакой погулять.

Кто-то с животными гуляет, кто-то с девушками – ну, там типа разрешение специальное нужное. 600 евро штраф, если тебе останавливают, а на третий или четвертый штраф сажают в тюрьму на какой-то срок – на полгода, что ли.

Домой не отпустили, вчера решалось все, и нет. Я думал, что, может быть, отпустят в связи с тем, что карантин продлили, но нет. Потому что клуб рассчитывает, что еще будет продолжен чемпионат», – сказал Смолов.

Ранее сообщалось, что Смолов изолирован в одиночестве, из-за этого ему регулярно звонит спортивный директор. Карантин в Испании продлится еще минимум три недели.

В Испании заразились коронавирусом почти 40 тысяч человек. 2 800 скончались.

Только Смолов и Систо в одиночестве изолированы в «Сельте». Карантин продлится минимум три недели