Только Смолов и Систо в одиночестве изолированы в «Сельте». Карантин продлится минимум три недели

Форвард «Сельты» находится на самоизоляции в Виго из-за пандемии коронавируса.

Россиянин и его партнер по команде Пионе Систо – единственные игроки «Сельты», которые живут отдельно и у которых нет родственников в Испании. Поэтому они все время проводят в одиночестве.

С субботы (и как минимум на ближайшие три недели) Смолов и Систо контактируют с внешним миром только по телефону, мессенджерам и видеозвонкам. Так они выполняют программу, которую для них составил клубный физиотерапевт.

Спортивный директор «Сельты» Фелипе Миньямбрес ежедневно созванивается с футболистами, чтобы у них не было психологических проблем.