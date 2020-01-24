Федор Смолов: «В Москву не отпустили. В CS по 12 часов играю, время убиваю»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов, выступающий в «Сельте» на правах аренды, рассказал, чем занимается на карантине в связи с пандемией коронавируса.

«Как в России делишки? Ке таль, эрмано? Тодо бьен, тодо бьен, амиго (обращается к испанскому знакомому: как жизнь, братишка? Все хорошо, все хорошо – Sports.ru). По-испански плохо говорю.

Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, меня не отпустили в Москву. Сижу дома, тренируюсь, выполняю программу, которую нам дали. В CS играю часов по 12, время убиваю», – рассказал Смолов во время прямого эфира в инстаграме.

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