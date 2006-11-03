Калошин о фоле Азмуна: «Есть характеристики как для желтой карточки, так и для красной. Если судья показывает желтую, ВАР не вмешивается»

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин поделился мнением о спорных моментах матча 15-го тура РПЛ между — ЦСКА (1:1).

«На 54-й минуте произошел фол в центре поля, в результате чего вторую желтую карточку получил игрок ЦСКА Бийол. Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока. Соответственно, решение судьи остается в силе, и видеоассистенты, даже в случае допущенной им ошибки, не имеют права вмешиваться.

В самом начале матча произошел фол со стороны Азмуна, и судья, который находился в очень хорошей позиции, зафиксировал нарушение и решил не прибегать к дисциплинарным санкциям. Задача видеоассистента в этой ситуации заключается в том, чтобы проверить решение судьи на предмет того, не является ли оно очевидно ошибочным с точки зрения невынесения прямой красной карточки. Момент дискуссионный, нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова, но нет скорости, силы, интенсивности.

Соответственно, этот момент имеет характеристики как для желтой карточки, так и для красной. Если судья показывает желтую карточку, ВАР не вмешивается. То же самое и с красной карточкой.

В этом сезоне было несколько похожих ситуаций, в частности в игре ЦСКА с «Краснодаром», где также использовалась система ВАР. Желтую карточку в одном из эпизодов получил Ахметов за фол против Кайо. Нога у Ахметова была достаточно высоко, и на встречном движении шипами он попал в бок футболиста «Краснодара». Судья, который также находился в хорошей позиции, определил нарушение, показал желтую.

Смотрели ВАР, чтобы решить, не было ли там фола на красную. Но контакт был вскользь, не прямой. Подобные ситуации часто разбираются на семинарах УЕФА, в частности Розетти подчеркнул, что ВАР вмешивается только в случае явных, очевидных ошибок. Не может быть такого, чтобы дискуссионный момент приводил к пересмотру изначального решения судьи», — сказал Калошин в эфире «Матч ТВ».

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