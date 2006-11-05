Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод матча 15-го тура РПЛ - ЦСКА (1:1)

На 7-й минуте встречи нападающий хозяев нанес полузащитнику армейцев Ивану Облякову удар шипами по икроножной мышце, но главный арбитр не стал наказывать иранца карточкой.

«Почему он должен был быть удален? Шипами в ногу? Бывает. Калошин вчера объяснял эти моменты. Но должна быть очевидная ситуация, когда все критерии для ВАР подходят под красную карточку. В этой ситуации арбитр не увидел их.

Для Вилкова это была пограничная ситуация в игре: игрок пытался сыграть в мяч, тянул ногу и задел ногу сопернику. Не было скорости, грубости, агрессии и продавливания.

Он решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать желтую карточку рано. Мне кажется, это нужно было бы сделать. Тогда ни у кого вопросов бы не возникло.

На ЦСКА – Ахметов так же задел игрока соперника, но был умысел. Шипы – это не всегда красная. Тем более в эпизоде с Обляковым, игрок ЦСКА сразу встал и разыграл мяч», – сказал Егоров.

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