Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод матча 15-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА (1:1)
На 7-й минуте встречи нападающий хозяев Сердар Азмун нанес полузащитнику армейцев Ивану Облякову удар шипами по икроножной мышце, но главный арбитр Михаил Вилков не стал наказывать иранца карточкой.
«Почему он должен был быть удален? Шипами в ногу? Бывает. Калошин вчера объяснял эти моменты. Но должна быть очевидная ситуация, когда все критерии для ВАР подходят под красную карточку. В этой ситуации арбитр не увидел их.
Для Вилкова это была пограничная ситуация в игре: игрок пытался сыграть в мяч, тянул ногу и задел ногу сопернику. Не было скорости, грубости, агрессии и продавливания.
Он решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать желтую карточку рано. Мне кажется, это нужно было бы сделать. Тогда ни у кого вопросов бы не возникло.
На ЦСКА – «Краснодар» Ахметов так же задел игрока соперника, но был умысел. Шипы – это не всегда красная. Тем более в эпизоде с Обляковым, игрок ЦСКА сразу встал и разыграл мяч», – сказал Егоров.
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