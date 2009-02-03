Адриано про Кононова: «Всей команде нравился его стиль, но он был слишком вежливым для «Спартака»

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился мнением о бывшем главном тренере московского клуба Олеге Кононове.

— Есть мнение, что Олег Кононов не заступился за игроков, которые собирались уйти: не разговаривал с руководством клуба о том, что эти игроки ему нужны, что они должны остаться. Как повел Кононов в ситуации с тобой?

— Да, такое действительно было. Я подходил к тренеру, когда собирался уйти, он говорил, что не знает, что делать. Предложил обсудить этот вопрос с директором клуба.

— Летом на сборах в Австрии ты говорил, что хочешь стать лучшим бомбардиром, лидером команды. Как это сочеталось с последующим решением об уходе из клуба?

— На тот момент у меня не было никаких планов [об уходе из ]. Но потом стартовал чемпионат, после поражений начался сложный период в команде. Много старых игроков ушло. Команда во многом поменялась. Старое руководство тоже ушло.

— Вернемся к Кононову: ты согласен, что он слишком мягкий для «Спартака»?

— Да, это было видно по тому, как он разговаривал с командой, по его поведению, он был слишком вежливым для «Спартака».

— Ты понимал, в какой футбол он хочет играть?

— Конечно, понимал. Когда была тренировка, он всегда показывал, как играть в той или иной ситуации. Не понимаю людей, которые говорят обратное.

— Тебе нравился стиль его работы?

— Всей команде нравился его стиль и он сам. Не понимаю, как можно не понимать задумки тренера. Когда он только пришел в «Спартак», все говорили, что он хороший тренер. Мы отрабатывали много комбинаций на тренировках, в играх тоже многое получалось. Просто у «Спартака» тогда было тяжелое время, как и сейчас, и мы старались вылезти из всего этого.

— Как думаешь: если бы его оставили и всех игроков тоже, то вы бы со временем настроили атакующую игру?

— Думаю, да.

— Получается, руководство «Спартака» ошиблось, не дав время на построение игры?

— Да, конечно. Нам нужно было дать время, – сказал Адриано.