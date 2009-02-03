Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано, сейчас выступающий за «Палмейрас», поделился мнением о причинах, по которым красно-белые стали испытывать трудности после чемпионского сезона.

— Почему, как ты думаешь, «Спартак» развалился после чемпионства?

— После победы в чемпионате все поменялось. Игроки и тренер тоже поменяли свое поведение.

— Болельщики критиковали . Ты замечал конфликт между ним и Каррерой?

— Просто в интернете много восхваляли Карреру. А когда узнали про конфликт с Глушаковым, то все подумали, что именно Денис во всем виноват.

— По-твоему, неправильно считать Карреру главным творцом победы?

— Не только Каррера, но и все игроки внесли свой вклад в чемпионство. Но когда Массимо ушел, болельщики все равно продолжали петь про него. Команда проигрывала — болельщики пели про Карреру. Команда выигрывала — все равно продолжали петь про Карреру. Это было неприятно.

— Ты с ним общаешься сейчас?

— Да, конечно. Он топ-тренер.

— То есть конфликтов внутри команды не было?

— Нет, никогда не было.

— Глушаков шутил, что ты был любимчиком Карреры. Это правда?

— Он часто подходил ко мне часто тренировках. Шутил со мной. Говорил, что я любимчик. Но это нормально: кто-то нравится больше, кто-то меньше.

— В целом ты доволен российским этапом своей карьеры?

— Да, когда я только приехал, все помогали мне. Хотели сделать так, чтобы мне было комфортно.

— Ходили разговоры, что после смены гендиректора клуба, игроков, работавших с Марко Трабукки и с Тимуром Гурцкая, стали отодвигать от команды. Такое могло быть?

— Нет. Время прошло, многие игроки постарели, поэтому «Спартак» решил омолодить состав, это нормально, – сказал Адриано.