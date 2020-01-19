Широков о коронавирусе: «Наше правительство предприняло необходимые шаги раньше, чем в Европе»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о ситуации с пандемией коронавируса и сроках возобновления РПЛ.

«Все будет хорошо, мы пандемию победим. Мне кажется, наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе.

Пока не ясно, когда пройдет пик пандемии и люди перестанут заражаться. Может быть, мы возобновим РПЛ не в апреле, а в середине мая, например», – предположил Широков.

В России зафиксировано 438 случаев заболевания коронавирусом.

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