Александр Глеб: «Возможно, Месси и Роналду стоит приехать в чемпионат Беларуси, чтобы продолжить сезон»

Завершивший карьеру Александр Глеб поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не был остановлен из-за пандемии коронавируса.
«Сейчас весь мир следит за чемпионатом Беларуси. Все должны пойти к своему телевизору и увидеть нас.
Когда в НХЛ закрыли сезон и был локаут, многие хоккеисты отправились играть в Россию, в КХЛ. Возможно, Лео Месси и Криштиану Роналду могут приехать в чемпионат Беларуси, чтобы продолжить сезон. Кто знает?
Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере, тогда народ Беларуси будет счастлив.
Коронавирус остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что этот вирус необходимо остановить. УЕФА поступил правильно», – сказал Глеб.
Беларусь снова развлекала: били аж 5 пенальти (рекорд лиги), Нагучев завел репортаж фразой «Добры дзень, паважаныя тэлеглядачы!»