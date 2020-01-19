Александр Глеб: «Возможно, Месси и Роналду стоит приехать в чемпионат Беларуси, чтобы продолжить сезон»

Завершивший карьеру поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не был остановлен из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас весь мир следит за чемпионатом Беларуси. Все должны пойти к своему телевизору и увидеть нас.

Когда в НХЛ закрыли сезон и был локаут, многие хоккеисты отправились играть в Россию, в КХЛ. Возможно, Лео Месси и могут приехать в чемпионат Беларуси, чтобы продолжить сезон. Кто знает?

Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере, тогда народ Беларуси будет счастлив.

Коронавирус остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что этот вирус необходимо остановить. УЕФА поступил правильно», – сказал Глеб.

Беларусь снова развлекала: били аж 5 пенальти (рекорд лиги), Нагучев завел репортаж фразой «Добры дзень, паважаныя тэлеглядачы!»