«Кристал Пэлас» готов купить Чалова летом, чтобы удержать Ходжсона (Daily Star)

по-прежнему интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

Лондонцы готовы приобрести россиянина по окончании сезона, чтобы удержать на посту главного тренера, сообщает Daily Star.

Контракт 72-летнего специалиста с клубом рассчитан до июня 2020 года, но договориться о новом соглашении сторонам пока не удается.

Ходжсон недоволен тем, что этой зимой «Пэлас» не смог приобрести защитника «Вест Бромвича» Натана Фергюсона и хавбека Джеррода Боуэна, который в итоге перешел из «Халла» в «Вест Хэм».

Прошлым летом «Пэлас» предлагал за Чалова 14 млн фунтов, но армейцы ответили отказом, армейцы оценивают игрока в 25 млн.

Нападающий по-прежнему является одной из приоритетных трансферных целей английского клуба.

Чалов забил 6 голов и отдал 5 передач в 27 матчах этого сезона за клуб.

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