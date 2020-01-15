Экс-хавбек «Наполи» Алемао: «Марадона был гением. У Месси есть целая команда, которая играет на него»

Бывший полузащитник «Наполи» Алемао сравнил Диего Марадону и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Невозможно описать, каково было играть рядом с Марадоной. Просто нужно было быть там. Он был гением. Одно его присутствие могло решить все проблемы.

Месси феноменален, не поймите меня неправильно, против него очень сложно играть. А Марадона был действительно гением, на международном уровне он сделал гораздо больше, чем Месси. Это необходимо принимать во внимание, если мы их сравниваем.

У Месси есть целая команда, которая играет для него. Это становится более очевидным, чем когда-либо, когда он играет в сборной Аргентины без этой поддержки», – сказал Алемао.