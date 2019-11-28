Широков выбрал между «Спартаком» и ЦСКА: «Наверное, ЦСКА. Хотя все мои близкие болеют за «Спартак»

Экс-хавбек Роман Широков сделал выбор между «Спартаком» и ЦСКА.

– Как я вообще пришел в футбол? У меня папа занимался футболом в Дедовске. Он меня и привел.

Да, я организовываю турнир памяти отца, верно? Поначалу мы приглашали профессиональные школы Московской области, через год перешли на формат, чтобы к нам приезжали детские дома. Это больше социальный проект, но и там можно найти ребятишек, которые могут вырасти в кого-то.

- «Спартак» или ?

– Так как я выпускник ЦСКА, наверное, ЦСКА. Хотя все мои близкие болеют за . Мне тяжело приходится.

Направление, в котором я живу (Истринский район – прим. Sports.ru), – процентов на 80 красно-белое, – сказал Широков на встрече со студентами РГСУ.

Отметим, что Широков играл и за «Зенит» (2008-2014), и за «Спартак» (2014-2015), и за ЦСКА (2016).