Широков о полуфинале Кубка: «У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют там. Будет как в Англии»

Бывший игрок и «Спартака» Роман Широков прокомментировал ситуацию с местом проведения полуфинального матча Олимп Кубка России между «Зенитом» и .

«У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на «Уэмбли». И тогда споров не будет.

«Спартак» и «Зенит» – большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ. В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там все заранее понятно.

Кстати, Мутко тоже предлагал такой вариант, но тогда испугались, что в кубке играют много команд из ФНЛ. А сейчас есть топовый матч, пусть сыграют в «Лужниках».

Понятно, что во второй полуфинал вышли «Химки», им бы логичнее сыграть дома. Но когда у них еще в «Лужниках» получится сыграть? Так что пускай полуфиналы у нас играют там», – предложил Широков.

Никто не знает, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано