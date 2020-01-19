Валерий Газзаев: «Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за 8 игр до конца сезона? Этого нельзя допустить!»

Бывший тренер ЦСКА, а сейчас депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о возможной приостановке РПЛ из-за коронавируса.

«Чемпионат надо остановить. Проводить матчи при пустых трибунах не стоит. Для любого человека и спортсмена здоровье дороже всего. Зачем рисковать?

Но доиграть чемпионат нужно. Может, до конца апреля все уже и закончится. В том же Китае уже все идет на спад. На сегодня надо все мероприятия остановить, а люди пусть дисциплинированно выполняют требования врачей.

Как это мы можем признать чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Все должно быть по спортивному принципу», – заявил Газзаев.

Ранее сообщалось, что УЕФА признает чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не возобновятся.

Вариант прекращения РПЛ и определения мест по нынешним результатам пока не рассматривается («СЭ»)