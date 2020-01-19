Тарасов о коронавирусе: «23 марта должны были в Италии снимать гипс. Товарищ из клиники сказал: «У нас страшно»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, о травме, а также о том, что из-за пандемии коронавируса не может вылететь в Италию.
32-летний хавбек восстанавливается после перелома ноги. В начале марта его проверили на коронавирус по прилете из южной страны, где он перенес операцию.
- Год у тебя неудачно начался. Не успел перейти в новый клуб – и травма.
– Я восстановился – мне делали операцию девять месяцев назад, и на последней тренировке на сборах мне сломали ногу.
- Как это произошло? Неудачный подкат?
– Да, неудачный, сзади.
- Как жена спортсмена я даже не представляю, что ты чувствовал (реплика Леры Кудрявцевой – прим. Sports.ru).
– Это тяжело. Это моя профессия, моя работа любимая. И когда выбываешь на какой-то срок – на неделю или на три месяца, как в моем случае, – это очень тяжело.
- Это свой тебя треснул?
– Да.
- Кто?
– Не буду говорить, не буду жаловаться.
- Извинялся?
– Да, мы поговорили.
- А почему решил в Италии делать операцию?
– Там была предыдущая операция, этот же хирург – у меня уже какое-то доверие. Он очень удивился, когда меня увидел. Сказал: «Что ты здесь делаешь?»
- Какой у тебя перелом?
– Перелом малой берцовой кости. Большая берцовая – это сложнее, малая – это еще, можно сказать, так... Со смещением, поэтому была операция.
- Какие для тебя могут быть последствия?
– Операцию сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца.
- У вас есть какие-то специальные способы восстановления? Спортсмены ломают кости – и потом, хоп, сразу играют.
– Да, есть. 23 марта я должен был лететь в Италию снимать гипс. Мне позвонил товарищ, который работает и живет в клинике. Он сказал: «Нет, у нас вообще страшно».
- Но тебя и не выпустят в Италию сейчас, наверное, и Италия не впустит.
– Не выпустят. Но там есть сейчас два баскетболиста – им тоже делали операцию, они до сих пор там находятся. Не знаю, какая у них ситуация.
- Это твой рентген. Тебе пластину надо вынимать?
– Через год. Я посчитал, у меня за жизнь 12 операций было, – сказал футболист в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
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