Тарасов о коронавирусе: «23 марта должны были в Италии снимать гипс. Товарищ из клиники сказал: «У нас страшно»

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, о травме, а также о том, что из-за пандемии коронавируса не может вылететь в Италию.

32-летний хавбек восстанавливается после перелома ноги. В начале марта его проверили на коронавирус по прилете из южной страны, где он перенес операцию.

- Год у тебя неудачно начался. Не успел перейти в новый клуб – и травма.

– Я восстановился – мне делали операцию девять месяцев назад, и на последней тренировке на сборах мне сломали ногу.

- Как это произошло? Неудачный подкат?



– Да, неудачный, сзади.

- Как жена спортсмена я даже не представляю, что ты чувствовал (реплика Леры Кудрявцевой – прим. Sports.ru).

– Это тяжело. Это моя профессия, моя работа любимая. И когда выбываешь на какой-то срок – на неделю или на три месяца, как в моем случае, – это очень тяжело.

- Это свой тебя треснул?

– Да.

- Кто?

– Не буду говорить, не буду жаловаться.

- Извинялся?

– Да, мы поговорили.

- А почему решил в Италии делать операцию?

– Там была предыдущая операция, этот же хирург – у меня уже какое-то доверие. Он очень удивился, когда меня увидел. Сказал: «Что ты здесь делаешь?»

- Какой у тебя перелом?

– Перелом малой берцовой кости. Большая берцовая – это сложнее, малая – это еще, можно сказать, так... Со смещением, поэтому была операция.

- Какие для тебя могут быть последствия?

– Операцию сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца.

- У вас есть какие-то специальные способы восстановления? Спортсмены ломают кости – и потом, хоп, сразу играют.

– Да, есть. 23 марта я должен был лететь в Италию снимать гипс. Мне позвонил товарищ, который работает и живет в клинике. Он сказал: «Нет, у нас вообще страшно».

- Но тебя и не выпустят в Италию сейчас, наверное, и Италия не впустит.

– Не выпустят. Но там есть сейчас два баскетболиста – им тоже делали операцию, они до сих пор там находятся. Не знаю, какая у них ситуация.

- Это твой рентген. Тебе пластину надо вынимать?

– Через год. Я посчитал, у меня за жизнь 12 операций было, – сказал футболист в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

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