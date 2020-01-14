Дмитрий Тарасов: «Хотел бы держать пост, но спортсменам запрещено, так как тяжелые нагрузки»

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, что спортсменам запрещено соблюдать пост из-за тяжелых физических нагрузок.

«Завтра последний день Масленицы (Тарасов оставил публикацию в инстаграме вчера, 29 февраля – Sports.ru) и начинается Великий пост 👆🏻.

Популярный вопрос, держу ли я пост? Очень хотел бы следовать ему, но спортсменам запрещено, так как тяжелые нагрузки.

Раньше разрешали не держать путникам, путешественникам, сейчас добавились профессиональные спортсмены (иные потребности у организма).

Думаю, в будущем я обязательно пройду через пост, может, даже и не один 😎😎😎. Но сейчас я планирую возвращение на футбольное поле!

Хотя некоторые друзья в шутку уже скинули, что в день моей травмы стартовал для всех конкурс политических лидеров России. Пока рано, а на будущее не загадываем 😂😂😂😂😂.

P.S. Кстати, а вы будете держать пост???» – написал Тарасов в инстаграме.

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