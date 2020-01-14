Тарасова проверили на коронавирус по прилете из Италии: «Любят у нас паниковать и драматизировать»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов вернулся из Италии, где его прооперировали из-за перелома ноги. Футболист написал, что в самолете и аэропорту его проверили на коронавирус.

«Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу «приняли».🤣😎 Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилета еще раз все измерили и попросили заполнить анкету.

При этом ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин.

Интересно, что дома жена рассказала про кучу фэйковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать.

Говорю как очевидец событий – все в порядке, на границе четко проверяют, и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ – ни одного!

Поэтому не верьте левым слухам!» – написал Тарасов в инстаграме.