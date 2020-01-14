Тарасов обратился к парапсихологу после перелома ноги

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, что обращался к парапсихологу после того, как получил серьезную травму.

«Сегодня второй день после операции. Все прошло хорошо, поговорил с хирургом. Всем огромное спасибо за поддержку. К сожалению, всем не могу ответить.

Хочу с вами поделиться одной историей и узнать ваше мнение. После того, что произошло на тренировке, мне было очень непросто психологически.

Я получил от близкого окружения сообщение: Дима, тебе нужен профессионал, который бы помог разобраться со всеми проблемами.

Друзья порекомендовали мне психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, что раньше специфически относился к парапсихологам, но, пообщавшись, изменил свое мнение. Мне стало интересно разобраться в себе, посмотреть на себя, понаблюдать со стороны.

И у меня к вам вопрос. Верите ли вы во все это? Если да, то присылайте мне свои истории, я их обязательно прочитаю. Ну а я пока буду наблюдать со стороны», – сообщил Тарасов.

Напомним, что Тарасов получил серьезную травму на тренировке «Рубина». У него был диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.

Тарасов три дня назад подписал контракт с «Рубином», но из-за травмы не сыграет до конца сезона. Это уже год без футбола