Кокорин о двух матчах «Зенита» без голов в РПЛ: «Они чемпионы, могут себе позволить»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат , высказался о низкой результативности петербуржцев после возобновления Тинькофф РПЛ.

«Зенит» забил ноль мячей, а я три? Ну, «Зенит» чемпион, могут себе позволить, а нам нужно решать свои задачи. Гол – это в любом случае приятно. Вам же приятно, когда вы хорошо выполняете свою работу? Вот и нам тоже приятно.

Выиграли две игры и потихоньку выкарабкиваемся, все хорошо. Планку по голам за сезон для себя не ставлю», – сказал Кокорин после матча с «Оренбургом» (5:1).

«Зенит» не забил голов в матчах чемпионата против «Локомотива» (0:0) и «Уфы» (0:0).

«Сочи» уничтожил «Оренбург», но по голам есть вопросы. Посмотрите и скажите: они не кажутся вам странными?