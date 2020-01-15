«Барселона» отменила все мероприятия и тренировки из-за коронавируса

приняла решение приостановить любую активность первой команды из-за распространения коронавируса.

«Учитывая ситуацию, клуб, действуя в соответствии с рекомендациями медицинского персонала, приостановил всю деятельность», – говорится в сообщении «Барселоны».

Сегодня президент клуба Жозеп Бартомеу провел встречу с игроками, на которой врачи рассказали футболистам о текущей ситуации.

Вчера стало известно о приостановке Ла Лиги из-за коронавируса.

Фото: твиттер «Барселоны»

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет

Как минимум у 7 спортсменов коронавирус: в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити», болен Артета