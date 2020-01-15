Майкл Оуэн: «Избавьте меня от чуши про мастер-класс от Симеоне. «Ливерпуль» просто выносил их»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн вновь прокомментировал вылет мерсисайдцев из Лиги чемпионов после поражения от «Атлетико» (2:3, дополнительное время).
«Пожалуйста, избавьте меня от этой неизбежной чуши про мастер-класс от Симеоне.
Нет ничего гениального в том, чтобы посадить 11 топ-футболистов защищаться без мяча. «Ливерпуль» просто выносил их», – написал Оуэн в твиттере.
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» вылетел, но это все еще лучшая команда Европы»
Симеоне и Клопп организовали лучшую дуэль года. «Ливерпуль» уничтожил левый фланг «Атлетико», но вылетел из-за Адриана