Майкл Оуэн: «Избавьте меня от чуши про мастер-класс от Симеоне. «Ливерпуль» просто выносил их»

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Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн вновь прокомментировал вылет мерсисайдцев из Лиги чемпионов после поражения от «Атлетико» (2:3, дополнительное время).

«Пожалуйста, избавьте меня от этой неизбежной чуши про мастер-класс от Симеоне.

Нет ничего гениального в том, чтобы посадить 11 топ-футболистов защищаться без мяча. «Ливерпуль» просто выносил их», – написал Оуэн в твиттере.

Майкл Оуэн: «Ливерпуль» вылетел, но это все еще лучшая команда Европы»

Симеоне и Клопп организовали лучшую дуэль года. «Ливерпуль» уничтожил левый фланг «Атлетико», но вылетел из-за Адриана

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