Симеоне о правиле гостевого гола в экстратаймах: «Это несправедливо. У нас было 30 минут, у «Ливерпуля» – нет»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2, первый матч – 1:0) заявил, что считает правило гостевого гола в экстратаймах несправедливым.

«Должен сказать, что считаю это [правило выездного гола в экстратаймах] нечестным. Я буду говорить об этом на следующем собрании УЕФА для тренеров.

Это было несправедливо, что у нас было 30 минут экстратаймов, чтобы забить 3 гостевых гола. У нас было 30 минут дополнительного времени на выездной гол, у «Ливерпуля» – нет. Это нечестно.

Правило помогло нам, но в следующий раз оно может сыграть против нас. У «Ливерпуля» было на 30 минут меньше на гол в гостях. Это неправильно», – заявил Симеоне.

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