ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Зенитом» и «Уфой»

ЦСКА объявил о приостановке продажи билетов на домашние матчи Тинькофф РПЛ с «Уфой» и «Зенитом».

Во вторник стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.

«Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», – говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

Матч ЦСКА – «Уфа» запланирован на 15 марта, а игра с «Зенитом» должна пройти 22 марта.

Пустые трибуны из-за коронавируса теперь и в РПЛ – пока это касается только московских матчей