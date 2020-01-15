Московские клубы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи

Московские клубы Тинькофф РПЛ самостоятельно примут решение о допуске зрителей на домашние матчи.
«Клубы как организаторы матча будут определять формат: кого пускать и пускать ли вообще болельщиков на стадион», – сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Во вторник стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.
Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.
Матчи ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – ЦСКА попадают под ограничения для посещения
Пустые трибуны из-за коронавируса теперь и в РПЛ – пока это касается только московских матчей