Московские клубы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи

Московские клубы Тинькофф РПЛ самостоятельно примут решение о допуске зрителей на домашние матчи.

«Клубы как организаторы матча будут определять формат: кого пускать и пускать ли вообще болельщиков на стадион», – сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Во вторник стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.

Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.

Матчи ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – ЦСКА попадают под ограничения для посещения

Пустые трибуны из-за коронавируса теперь и в РПЛ – пока это касается только московских матчей