Тедеско о 0:1 с «Краснодаром»: «Спартак» проиграл незаслуженно. Мы очень расстроены»

Главный тренер Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (0:1), передает корреспондент Sports.ru Глеб Чернявский.

«Безусловно, мы очень расстроены из-за результата. Считаю, что проиграли незаслуженно. Было много моментов в первом тайме – как и количественно, так и качественно. А после того, как пропустили, было сложно. В хороший подбор игроков, в том числе Ари.

Еще огорчило, что много карточек. Из-за этого и делали замены, Ещенко, например, заменили вынужденно из-за желтой карточки. Жиго (а не Кутепова) мы тоже заменили, потому что у него была желтая. В каждом матче у нас зашкаливающее количество карточек, это расстраивает.

Что касается перестановок в стартовом составе, то Соболев остался в запасе, потому что он не прошел с командой все подготовительные сборы. Он сыграл две игры и подустал, третью подряд ему сложно было играть. Ещенко тоже был свежее, чем Рассказов. Андрей хорошо себя показал в Кубке и сегодня провел хороший матч», – сказал Тедеско.