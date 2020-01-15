Тедеско о 0:1 с «Краснодаром»: «Спартак» проиграл незаслуженно. Мы очень расстроены»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Ари Краснодар Илья Кутепов Самюэль Жиго Николай Рассказов Александр Соболев Доменико Тедеско Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (0:1), передает корреспондент Sports.ru Глеб Чернявский. 

«Безусловно, мы очень расстроены из-за результата. Считаю, что проиграли незаслуженно. Было много моментов в первом тайме – как и количественно, так и качественно. А после того, как пропустили, было сложно. В «Краснодаре» хороший подбор игроков, в том числе Ари.

Еще огорчило, что много карточек. Из-за этого и делали замены, Ещенко, например, заменили вынужденно из-за желтой карточки. Жиго (а не Кутепова) мы тоже заменили, потому что у него была желтая. В каждом матче у нас зашкаливающее количество карточек, это расстраивает.

Что касается перестановок в стартовом составе, то Соболев остался в запасе, потому что он не прошел с командой все подготовительные сборы. Он сыграл две игры и подустал, третью подряд ему сложно было играть. Ещенко тоже был свежее, чем Рассказов. Андрей хорошо себя показал в Кубке и сегодня провел хороший матч», – сказал Тедеско.

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