Александр Кокорин: «Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Нужен хороший вариант»

Нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.

– поехал в 30 лет в не самую сильную команду, всех удивил. Готов ли ты так удивить всех? Есть ли такая мечта – попробовать себя там?

– Я никогда не общался на эту тему – у меня не было агента, не было людей, которые могли бы помочь в свое время. Мне найти команду и пойти удивить не так легко.

Сейчас так сложилось, что мне стало писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится.

Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда – это не дело.

– – это нормально или «непонятно куда»?

– Это «понятно куда». Сыграть против «Реала» и «Барсы» – это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же «Зенит» в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче.

– А к какому чемпионату лежит душа?

– Испания. Испанский чемпионат больше всего нравится, – сказал Кокорин.

Новая жизнь Кокорина в Сочи: играет сам по себе, радуется теплу и мечтает, чтобы дома все были здоровы