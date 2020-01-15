Сергей Семак: «Зениту» нужно играть, а не думать об отрыве. Хорошо, что он вообще еще есть»

Главный тренер Сергей Семак после матча Тинькофф РПЛ с «Уфой» (0:0) высказался о сокращении отрыва от «Краснодара» с 10 очков до 6, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Отрыв сократился до шести очков. Нет опасений, что можно упустить чемпионство?

– Нужно играть, а не думать об отрыве. Хорошо, что он вообще еще есть. Будем смотреть в конце сезона, кто сколько очков набрал.

У каждой команды бывают неудачные и удачные серии, а кто станет чемпионом, узнаем после 30-го тура. Сейчас все мысли о следующей игре, будем разбирать, анализировать, готовиться к ней, – заявил Семак.

«Краснодар» за два тура отыграл 4 очка отставания от «Зенита»