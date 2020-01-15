Семак о том, что «Зенит» много навешивал: «Сложно пробиться через центр, когда в штрафной 10 игроков»

Главный тренер Сергей Семак подвел итоги матча с «Уфой» (0:0) в 21-м туре Тинькофф РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Результатом неудовлетворены. В первом тайме действовали ненадежно в обороне, были опасные контратаки. Во втором тайме играли лучше в этом компоненте, в атаке были моменты, но не смогли забить.

– Впервые при вас «Зенит» не забил в двух домашних матчах РПЛ подряд. С чем это связано?

– Сложно это с чем-то связать. «Локомотив» хорошо обороняется, сегодня были хорошие моменты, которые должны были забивать. Кто-то не в оптимальной форме, где-то не хватило мастерства, где-то везения. Любая серия рано или поздно заканчивается.

– Позиция Малкома в первом тайме – почему приняли такое решение, что конкретно от него хотели?

– Он хорошо умеет принимать мячи между линиями. Хотелось бы видеть побольше моментов, как тот, когда он заработал штрафной. Во второй половине первого тайма он слишком часто стал смещаться.

Ригони хорошо держал ширину, несколько хороших моментов было с его участием. Поскольку «Уфа» оборонялась очень низко, пространства за спиной не было, поэтому заменили Ригони, выпустив второго нападающего.

– Понятно, что позиция Малкома в первом тайме с «Уфой» и его позиция против «Локомотива» – разное, но до него редко доходил мяч, в отличие от второго тайма сегодня. Что нужно изменить, чтобы было так, как сегодня во втором тайме или то, что было во втором тайме, вас тоже не устраивает, потому что был перебор на Малкоме?

– Перебора, думаю, не было. Он сделал несколько обостряющих передач, хорошо сыграл в стенку с Дзюбой. Создавал моменты, смотрелся неплохо. В первом тайме все-таки была другая позиция.

Исходя из того, что не так долго он тренируется из-за травмы, мы сейчас в бою проверяем его возможности, смотрим, на какой позиции он может сыграть еще.

– Против «Локомотива» угловые подавал Сантос, против «Ахмата» – Малком, сегодня – Ригони в первом тайме. Кто штатный исполнитель? Почему так?

– Потому что удобнее подавать Малкому с одного фланга, с другого хорошо подают Ригони и Сантос. Исходя из того, кто лучше подает на тренировках, мы тех игроков и ставим на стандарты. Все трое могут прекрасно подавать.

– Когда Азмун и Дриусси будут готовы сыграть полный матч?

– Азмун много пропустил, функционально он еще не совсем готов. Дриусси после небольшого повреждения.

– Очень много «Зенит» навешивал. С учетом выхода Ерохина можно сказать, что вас это устраивало, или оборону «Уфы» нужно было взламывать как-то еще?

– Нам нужно не количество, а качество. Моменты были после навесов. Когда команда обороняется очень глубоко, через центр пробиться очень сложно, фактически 10 игроков в штрафной.

Нужно либо высокое исполнительское мастерство, чтобы принимать спиной, обыгрывать, либо дальние удары. Их было не так много. Либо фланговая игра.

Мы пытались делать эти вещи, но не смогли забить. Забили бы, наверное, характер игры поменялся, – сказал Семак.