Неймар об игре головой: «Я немного боюсь. Она хороша для того, чтобы думать»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своем отношении к игре головой.

«Голова хороша только для того, чтобы думать. Когда я играю, то использую ноги. Я неплохо бью головой. Даже хорошо. Я могу контролировать их [удары головой] и хорошо завершать эпизоды. Но, если честно, я немного боюсь.

Ты прыгаешь, а тебя бьет вратарь. И ты падаешь, едешь в больницу. Ты выбываешь из строя. Гораздо лучше, когда ты делаешь это [движения в сторону] и ждешь, чтобы мяч опустился на землю», – сказал Неймар в интервью Otro.

В этом сезоне Неймар провел 15 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. Его полная статистика – здесь.