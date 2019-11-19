Неймар – одна из главных целей «Барсы» на лето. За него могут заплатить 180 млн евро

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«Барселона» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, 28-летний бразилец – одна из главных целей каталонского клуба на лето. Сумма трансфера может составить 180 млн евро по расчетам «Барсы».

По информации источника, у Неймара напряженные отношения со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, и это может заставить его форсировать трансфер летом.

Напомним, «Барселона» хотела вернуть Неймара перед стартом нынешнего сезона, однако каталонскому клубу не удалось осуществить сделку. В 2017 году бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барсы» за рекордные 222 млн евро.

В этом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 15 матчей в Лиге 1, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь

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