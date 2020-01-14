Федун о риске взрыва «углеродной бомбы» в Арктике: «Россия может быть одной из наиболее пострадавших стран»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес происшествия Лукойл Футбол

Владелец «Спартака», вице-президент по стратегическому планированию и совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун рассказал, к чему может привести эффект «углеродной бомбы» в Арктике.

«Углеродной бомбой» условно называют возможное бесконтрольное потепление, связанное с высвобождением парниковых газов вследствие таяния вечной мерзлоты.

По словам бизнесмена, к «взрыву» может привести дальнейшее повышение температуры в Арктике на 7-8 градусов. В результате последует экологическая катастрофа.

Федун отметил, что в вечной мерзлоте содержится огромное количество растворенного метана, и добавил, что тема климатических изменений не получает в России должного внимания, однако представители бизнеса уже задумываются о последствиях, особенно если будут введены так называемые трансграничные карбоновые налоги.

«А вторая часть мотивации – это общечеловеческая, поскольку Россия может быть в числе наиболее пострадавших стран от климатических изменений», – сказал Федун.

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