Федун о риске взрыва «углеродной бомбы» в Арктике: «Россия может быть одной из наиболее пострадавших стран»

Владелец , вице-президент по стратегическому планированию и совладелец компании «Лукойл» рассказал, к чему может привести эффект «углеродной бомбы» в Арктике.

«Углеродной бомбой» условно называют возможное бесконтрольное потепление, связанное с высвобождением парниковых газов вследствие таяния вечной мерзлоты.

По словам бизнесмена, к «взрыву» может привести дальнейшее повышение температуры в Арктике на 7-8 градусов. В результате последует экологическая катастрофа.

Федун отметил, что в вечной мерзлоте содержится огромное количество растворенного метана, и добавил, что тема климатических изменений не получает в России должного внимания, однако представители бизнеса уже задумываются о последствиях, особенно если будут введены так называемые трансграничные карбоновые налоги.

«А вторая часть мотивации – это общечеловеческая, поскольку Россия может быть в числе наиболее пострадавших стран от климатических изменений», – сказал Федун.