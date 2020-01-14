Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не видно в больших играх. Он выглядит как экс-футболист»

Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти оценил выступление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче против «Реала» (0:2).

«Месси – лучший игрок в мире, но его не видно в больших играх. У него грустное лицо, он не заряжает своих партнеров.

Месси выглядит как экс-футболист. «Барселона» сыграла дерьмово», – сказал Гатти в интервью El Chiringuito.

Одно из худших класико Месси. Во втором тайме «Мадрид» включил максимальный прессинг – и «Барса» не справилась

Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «У Месси должны быть яйца, чтобы перейти в «Реал» и доказать все там, как Роналду»

Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не входит в высший эшелон игроков, что я видел. Даже Роналдиньо был сильнее»