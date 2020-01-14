Директор «Барселоны»: «Реал» не заслужил победу. Он создавал моменты за счет прессинга»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор дал комментарий после матча с «Реалом» (0:2).

«Они давили и прессинговали, пытаясь разрушить игру. Они создавали моменты за счет прессинга. Нам это вышло боком, но не думаю, что они заслужили победу. Мы явно доминировали, а они отвечали быстрыми выпадами.

Если брать первый тайм, то, думаю, мы играли очень хорошо. Мы контролировали игру, но не реализовали моменты. Если прощать такую команду, как , то рано или поздно у них появятся моменты. Как только они забили, то почувствовали, что могут выиграть, и это их воодушевило.

Месси сыграл хорошо. Он здорово проявил себя в первом тайме, создавал моменты. Но когда проигрываешь, все кажется негативным. Впрочем, мы не были плохи. Отлично провели первый тайм и превосходили соперника. Но потом что-то пошло не так, и мы потеряли контроль», – сказал Амор.

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